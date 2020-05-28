РИАМО – 28 мая. Законопроект, ужесточающий наказание за вовлечение несовершеннолетних в занятие экстремизмом, а также пропаганду употребления наркотиков в интернете, внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает Nation News.

Предлагается увеличить срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления на почве экстремизма, он может составить до 15 лет.

«Также инициаторы поправки хотят увеличить срок ограничения свободы за склонение к употреблению наркотических веществ в Сети до 10 лет», — говорится в сообщении.

Ранее в Совфеде предложили внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс России, который предусматривает возможность подачи цифровых заявлений о правонарушениях в полицию.