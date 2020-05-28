РИАМО - 28 мая. В городском округе Воскресенск в текущем году будет опробован механизм инициативного бюджетирования, который подразумевает реализацию проектов по благоустройству территорий и решению вопросов местного значения совместно с жителями, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В 2020 году голосование на портале «Добродел» пройдет по 12 проектам городского округа. Голосование за проекты стартовало 22 мая и продлится до 31 мая. Оно проходит на интернет-портале «Добродел» в разделе «Народный бюджет» или по ссылке.

«Жители смогут решать насущные проблемы и самостоятельно определять, на что потратить определенную часть местного бюджета. Через голосование люди сами выбирают приоритеты расходования бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Один человек может проголосовать по нескольким проектам, но по конкретному проекту только один раз.

Среди проектов предлагается: приобретение хоккейных клюшек для муниципального учреждения «Спорткомплекс «Горняк»; текущий ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада комбинированного вида №6 «Чайка»; приобретение и установка системы видеонаблюдения, видеодомофонов для центра развития ребенка - детский сад №40 «Журавлик».

Кроме того, предлагается: приобретение спортивного инвентаря и установка заградительной сетки для оснащения стадиона спорткомплекса «Федино»; приобретение спортивного инвентаря и формы для спортивного клуба «Химик»; приобретение ноутбуков или компьютерного оборудования для муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11».

Также предлагается: закупка мебели для нужд муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13»; приобретение медоборудования в медицинский кабинет для муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25»; приобретение хоккейной формы для спортивной школы олимпийского резерва «Химик»; приобретение оборудования для реализации программы по робототехнике и в кабинет физики в муниципальное общеобразовательное учреждение «Чемодуровская средняя общеобразовательная школа»; приобретение спортивного инвентаря для спортивной школы олимпийского резерва «Химик».