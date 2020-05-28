РИАМО - 28 мая. В Москве объявили экстренное предупреждение на пятницу, 29 мая, из-за сильных дождей, грозы и возможного града, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.
Жителям столицы напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
Также горожанам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, если непогода застанет на улице. Кроме того, нужно парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Нужно быть внимательными и осторожными, также нельзя оставлять детей без присмотра.
В случае необходимости можно обратиться по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии