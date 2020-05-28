РИАМО - 28 мая. В подмосковной Лобне индекс самоизоляции на 13:00 четверга составил 2,3 балла, это лучший результат на территории Московской области, следует из данных «Яндекса».

Следом идет микрорайон Балашихи Железнодорожный — там уровень самоизоляции составляет 2,2 балла. На третьем месте расположились Балашиха и Ивантеевка — там по 2,1 балла. В Долгопрудном, Красногорске, Щербинке, Королеве — 2 балла.

На территории столицы лучший показатель у поселения Московский — 2,5 балла.

В Москве режим всеобщей самоизоляции продлили до 14 июня. При этом с 1 июня можно будет гулять и заниматься спортом во дворах, парках, скверах по графику для каждого конкретного дома. Во время прогулок нужно носить маски и перчатки.

«Яндекс» фиксирует количество людей на улицах городов и оценивает его по шкале от нуля до пяти, где пять означает, что на улице почти никого нет, а значит коронавирусу сложнее распространяться.

За все время пандемии Covid-19 в Москве выявили 173 497 случаев инфицирования. Всего в Московской области зафиксировано 36 730 случаев заболевания.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 МАЯ

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

Хотим узнать ваше мнение Как вы относитесь к пандемии коронавируса? 31% Это реальная опасность для всего человечества 31% Коронавирус - выдумка заинтересованных лиц 31% Вирус есть, но его опасность преувеличена 31% Это биологическое оружие для сокращения населения Земли Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.