РИАМО - 28 мая. Подмосковье располагает месячным запасом средств индивидуальной защиты для медицинских работников, закупки СИЗов продолжаются, сообщила в четверг министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Был дефицит на начальном этапе закупки. На текущий момент дефицит в принципе ликвидирован. <...> Общий запас основных средств защиты составляет более одного месяца», - сказала Стригункова в ходе заседания Мособлдумы.

Общий запас защитных костюмов составляет 37 дней, респираторов - 70 дней, защитных очков - 27 дней, высоких бахил - 36 дней, медицинских перчаток - 50 дней, медицинских масок - 97 дней.

«Средства индивидуальной защиты мы покупаем централизованно. Закупки осуществляет «Мособлмедсервис». По заявкам медицинских организаций выдаем им в любое время запас. Доставка производится круглосуточно и без выходных», - отметила министр.

Стригункова также сообщила, что за апрель 38 тысяч подмосковных медиков получили региональные выплаты за борьбу с коронавирусом, более 16 тысяч медиков - федеральные выплаты.

Число обращений подмосковных медиков на федеральный портал по невыплатам сократилось до 17 обращений в день, 40% из них составляют жалобы, которые отрабатываются в ручном режиме.

«Обращения на федеральный портал по невыплатам - <...> к нам поступило 662 обращения, из них от медиков подведомственных учреждений - 544. С 18 по 27 мая количество обращений в сутки снизилась в семь раз (с 121 до 17)», - сказала Стригункова.

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28 МАЯ

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