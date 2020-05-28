РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В подмосковных Люберцах проводятся работы по благоустройству парка «Наташинские пруды», их планируют завершить к октябрю, сообщил начальник управления благоустройства администрации Алексей Орлов.

В четверг он вместе с директором МУ «Парк культуры и отдыха» Еленой Атановой проверил ход работ в парке «Наташинские пруды».

«В парке появится колесо обозрения высотой 41 метр, амфитеатр. Расширят площадь для народных гуляний, а веревочный парк перенесут вглубь лесной зоны. Полностью все работы завершат к октябрю», - сказал Орлов.

Он добавил, что также установят детскую площадку по губернаторской программе. Кроме того, сейчас бурят скважину глубиной 25 метров для пополнения воды в Наташинских прудах. На одном из них в ближайшее время появится вейк-парк, на другом - лодочная станция.

Орлов также отметил, что пополнение водой прудов ожидается в середине июля.

«Парк вошел в госпрограмму по формированию комфортной городской среды. Финансирование ведется совместно муниципальное и областное. Проводилось голосование по выбору общественных зон для включения в список благоустройства, данный парк вошел в число победителей», - заключил Орлов.