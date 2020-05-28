РИАМО - 28 мая. Министерство здравоохранения Подмосковья запасается средствами индивидуальной защиты для медиков на случай второй волны коронавирусной инфекции, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
«Ожидаем вторую волну в сентябре, запасаемся средствами индивидуальной защиты и на будущие периоды», - сказала Стригункова.
До 31 мая планируется закупить еще 234,5 тысячи многоразовых защитных костюмов, которые перекроют потребность минимум до конца 2020 года. Средства индивидуальной защиты в регионе закупает централизованно Мособлмедсервис.
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28 МАЯ
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- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.
- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.
- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.
- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.
- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.
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