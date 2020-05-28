РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Жители подмосковных Люберец смогут оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой или мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

23 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил электронные пропуска для проезда по территории региона. В связи с этим на всех автобусах и маршрутках Подмосковья вновь возобновлена оплата банковскими картами или мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей.

«Жители городского округа Люберцы могут оплатить проезд картой «Стрелка», банковской картой или мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей. Такая система действует как в автобусах «Мострансавто», так и у частных перевозчиков», - говорится в сообщении.

Запрет на оплату наличными по-прежнему сохранен, как и заблокирована оплата по социальным картам для жителей старше 65 лет. Режим самоизоляции на территории Московской области еще продолжается.