РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В городском округе Люберцы с начала года заключено еще 149 договоров на вывоз отходов, они оформлены между юридическими лицами и региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск», сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Коммерческие организации и садово-дачные товарищества продолжают заключать договоры на вывоз отходов. Большинство организаций сделали это в установленный законодательством срок - до 1 января 2019 года, но есть компании, которые до сих пор не оформили договор и незаконно пользуются чужими контейнерами. Всего с начала года заключили 149 новых договоров», - сказал Ружицкий.

В период самоизоляции регоператор заключает договор на вывоз отходов с юридическими и физическими лицами в дистанционном формате: на сайте компании, в разделе «Обратная связь», есть соответствующая форма. Еще один вариант - можно отправить заявку на электронную почту: dogovor@ecoline-voskresensk.ru. Менеджер обработает полученные данные, подготовит договор и передаст клиенту удобным для него способом.

Законодательством предусмотрен административный штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей за отсутствие у юридического лица договора с регоператором на услугу «Обращение с отходами».