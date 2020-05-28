РИАМО - 28 мая. Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на 11-м километре МКАД, пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«В 10:42 столкнулись две единицы - легковушка и грузовой транспорт. Один пострадавший - из легкового транспортного средства», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что авария произошла на внешней стороне кольцевой трассы. Из-за ДТП пришлось перекрыть две полосы. В настоящее время движение на участке восстановлено.