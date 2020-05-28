РИАМО - 28 мая. Выплаты на основании социального контракта планируют увеличить в Подмосковье в 1,5 раза, до 100 тысяч рублей, соответствующий законопроект в четверг одобрила Мособлдума.

В 2020 году на оказание государственной помощи, в том числе на основании социального контракта, в Подмосковье предусмотрено 418 миллионов рублей, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

«Проектом закона предлагаются повышение размера единовременной выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта (с обязательствами со стороны гражданина - ред.) с 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, уменьшение срока повторного обращения за государственной социальной помощью с пяти до трех лет», - сказал заместитель министра социального развития региона Андрей Кирюхин, представляя законопроект.

Также законопроект исключает из категорий получателей государственной соцпомощи малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, включая их в категорию получателей госпомощи на основании социального контракта, что позволит стимулировать их активные действия по преодолению трудной жизненной ситуации и повысить не менее, чем в 10 раз численность получателей государственной социальной помощи на основании соцконтракта.

В 2019 году государственная социальная помощь оказана более 23 тысячам семей с детьми.

Кроме того, предусматривается возможность оказания государственной социальной помощи на основании соцконтракта в виде ежемесячных выплат в размере от 300 рублей до 1 тысячи рублей в месяц на члена семьи (одиноко проживающего гражданина).

Законопроект одобрили на заседании в четверг большинство депутатов.