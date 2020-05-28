РИАМО - 28 мая. В перинатальном центре Видного в один день появились на свет тройняшки и двойняшки, всего там с начала года родилось свыше 2,2 тысячи малышей, говорится в сообщении пресс-службы Ленинского городского округа.

Видновский перинатальный центр - медицинская организация высшего уровня, здесь сконцентрировано самое современное оборудование и высококвалифицированные кадры. Ежегодно в медцентре появляются на свет свыше 6 тысяч малышей.

«В 2019 году видновский перинатальный центр стал лучшим среди городских перинатальных центров в регионе, а ведущий акушер-гинеколог центра Ильяс Куликов – лучшим врачом Подмосковья», - говорится в сообщении.

Для удобства родителей в перинатальном центре можно получить первые документы новорожденного: свидетельство о рождении, СНИЛС, а также записать малыша в детский сад.

При выписке родителям вручают подарок губернатора Московской области «Я родился в Подмосковье». По своему усмотрению, вместо подарка родители могут получить денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.