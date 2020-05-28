РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 мая. На Каширском шоссе в подмосковном Домодедове появилась дополнительная полоса для поворота направо на улицу Корнеева, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство и ремонт дорог в Домодедове продолжаются. На Каширском шоссе появилась дополнительная полоса для поворота направо на улицу Корнеева при движении из области», - говорится в сообщении.

Проезжую часть на этом участке дороги расширили для удобства водителей, переместив бордюр и опору освещения.