Московский регион постепенно выходит из режима повышенной готовности, но проведение массовых мероприятий все еще под запретом – спектакли, лекции и фестивали продолжают проходить в онлайн-формате. В грядущий уикенд в виртуальном пространстве актеры Малого театра порадуют зрителей комедией «Ревизор», искусствовед государственной библиотеки для молодежи расскажет об известном художнике Марке Шагале, диджей Дэвид Гетта сыграет сет для поклонников электронной музыки, в соборе Святых Петра и Павла состоится открытие фестиваля органной музыки, а в Дарвинском музее проведут мастер-классы и лекции, приуроченные ко Дню защиты детей.

Онлайн-спектакль «Ревизор»

Где: официальный сайт и YouTube-канал Малого театра

Когда: 29 мая в 19:00

Малый театр продолжает радовать зрителей классическими постановками в онлайн-формате. С 1 мая на их YouTube-канале уже прошли трансляции восьми спектаклей. 29 мая в 19:00 покажут последнее шоу – знаменитую комедию Николая Гоголя «Ревизор». В главных ролях народные и заслуженные артисты России: Борис Невзоров, Александр Клюквин, Виктор Низовой, Инна Иванова и другие. Запись можно будет посмотреть в течение 24 часов после начала показа.

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Онлайн-лекция «Марк Шагал. Моя жизнь»

Где: YouTube-канал

Когда: 29 мая в 16:00

Российская государственная библиотека для молодежи подготовила лекцию об одном из наиболее значимых художников-авангардистов XX века – Марке Шагале. О периодах его творчества, литературном произведении «Моя жизнь», вышедшем в Париже в 1931 году, сюжетах картин и их символике расскажет экскурсовод, медиатор Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина Наталья Панкратова.

Онлайн-канал Московского Губернского театра

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Где: YouTube-канал театра и сайт проекта «МГТ ТВ»

Когда: 30 мая

Чтобы не терять связь со зрителями, Губернский театр под руководством Сергея Безрукова запустил свой онлайн-канал – «МГТ ТВ». В его репертуар уже вошли более 10 разных проектов. Во время эфиров ведущие проводят мастер-классы, читают работы известных писателей и показывают домашние зарисовки. Расписание на неделю публикуют на сайте по воскресеньям.

Так, 30 мая в 15:00 начнется выпуск рубрики «Карантинное чтиво», посвященный итальянскому литератору Джанни Родари, написавшему «Приключения Чиполлино». В этом году ему бы исполнилось 100 лет. А в 20:00 Илья Малаков споет душевные песни, которые обычно исполняют под гитару, собравшись с друзьями у костра.

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Органный фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр»

Где: YouTube-канал благотворительного фонда «Бельканто»

Когда: 30 мая в 21:00

Международный органный фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр» из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, в этом году пройдет в онлайн-формате. Зрителям продемонстрируют уникальные возможности старинного инструмента – органа 1898 года, спроектированного по заказу лютеранской церкви Святого Михаила. В его 1996 году передали общине святых Петра и Павла.

Открытие фестиваля состоится 30 мая в 21:00. В кафедральном соборе Святых Петра и Павла в этот день прозвучат произведения известных композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Микаэла Таривердиева и Луи Джеймса Альфреда Лефебюра-Вели. Играть будет органист-виртуоз из Нидерландов Жан-Пьер Стайверс.

В рамках фестиваля будут исполнять не только произведения эпохи романтизма и барокко, но и саундтреки к голливудским фильмам. Последний концерт запланирован на 19 августа.

Книжный музыкальный фестиваль «Редкие виды»

Где: https://musicforbooks.ru/

Когда: 31 мая в 13:00

31 мая состоится благотворительный музыкальный онлайн-фестиваль «Редкие виды». Все вырученные средства пойдут на поддержку частных книжных магазинов, оказавшихся на грани закрытия из-за распространения коронавируса. В восьмичасовом марафоне примут участие Борис Гребенщиков, Найк Борзов, Псой Короленко, Вера Полозкова, Рената Литвинова. Всего ожидают 25 артистов и коллективов. Вести мероприятие будут известные литературные критики Анна Наринская и Галина Юзефович, музыкальные журналисты Денис Бояринов и Алексей Мунипов и главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов.

Организаторы решили не устанавливать фиксированную цену на билеты – каждый может приобрести их за любую удобную сумму.

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Онлайн-концерт Дэвида Гетта

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Где: YouTube-канал музыканта

Когда: 30 мая в 02:00

Для тех, кто соскучился по клубам и электронной музыке, один из лучших диджеев мира по версии журнала Dj Magazine Дэвид Гетта проведет музыкальный стрим из Нью-Йорка. Онлайн-вечеринка пройдет в ночь с 30 на 31 мая и будет транслироваться на YouTube-канале артиста.

«Мы планируем сделать нечто очень особенное, чем можно насладиться из каждого дома по всему миру», – прокомментировал Дэвид.

Онлайн-праздник «Дарвиновский музей для всех детей»

Где: официальный сайт музея

Когда: 30 мая

Ко Дню защиты детей Дарвиновский музей подготовил развлекательную программу. В 12:30 художник Наталия Хлебцевич проведет творческий мастер-класс по лепке из пластилина. Организаторы придумали интересный подход – малышей будут учить мастерить то, чего они не видели, например, инопланетян или людей из будущего.

В 14:00 научный сотрудник отдела экологии музея Людмила Атаманова расскажет ребятам о самых необычных тропических насекомых: гигантских мадагаскарских тараканах, палочниках и жуках. Мероприятия пройдут в Zoom. Количество мест ограничено – нужно зарегистрироваться заранее. Участие бесплатное.

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Онлайн-квиз «Гарри Поттер»

Где: https://quizplease.ru/

Когда: 31 мая в 18:00

Чтобы любители интеллектуально-развлекательных битв не успели заскучать, компания «Квиз, плиз!» проводит игры в онлайн-формате. В пятницу состоится тематическое состязание для фанатов кино и музыки 80-х и 90-х годов, в субботу придется напрячь свою память и смекалку во время классической игры, а в воскресенье пройдет квиз по мотивам книг и фильмов про Гарри Поттера. В каждой игре 7 туров и больше 39 вопросов. Длительность – 2 часа. Стоимость – 1000 рублей с команды.

Онлайн-спектакль «За двумя зайцами»

Где: официальный сайт театра им. Евгения Вахтангова

Когда: 31 мая в 19:00

От постоянного сидения дома можно заскучать. Чтобы этого не произошло, театр имени Евгения Вахтангова покажет комедийный спектакль «За двумя зайцами». По сюжету обедневший киевский цирюльник Свирид Петрович Голохвастов мечтает поправить свое финансовое положение. Для этого он собирается жениться на некрасивой, но богатой Проне Прокоповне. Парикмахер представляет, как шикарно можно будет зажить на деньги невесты. Но не все так просто – в историю вмешивается тетка Прони. Она решает, что Голохвастов богат и начинает навязывать ему в жены свою дочь.

В главных ролях: Мария Аронова, Виктор Добронравов, Юрий Красков, Лидия Константинова, Елена Мельникова и другие.

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