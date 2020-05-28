РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе составило 1 233 человека, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 774 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 36 730 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 6 843 человека выписали домой из стационаров, 380 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 233 случая заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 27 мая, в городском округе насчитывалось 1 219 случаев Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

Хотим узнать ваше мнение Как вы относитесь к пандемии коронавируса? 31% Это реальная опасность для всего человечества 31% Коронавирус - выдумка заинтересованных лиц 31% Вирус есть, но его опасность преувеличена 31% Это биологическое оружие для сокращения населения Земли Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.