РИАМО - 28 мая. На Волоколамском шоссе в районе реки Сходни в Москве загорелся грузовик, никто не пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«На Волоколамском шоссе в районе дома 79 произошло возгорание грузового автомобиля. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Движение организовано только по одной полосе дороги.

Водителей просят быть внимательными и осторожными, по возможности объезжать данный участок улично-дорожной сети.