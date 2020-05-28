РИАМО - 28 мая. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, согласно которому публичные слушания по региональному бюджету и его исполнению разрешается проводить в дистанционном формате, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект представил председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов.

«Проект закона <...> предусматривает возможность проведения публичных слушаний по проектам законов о бюджете Московской области, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, об исполнении бюджета Московской области и об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области как в очной, так и в заочной (дистанционной) форме», - сказал Крымов.

Он отметил, что 25 мая в Мособлдуму были внесены проект исполнения бюджета Московской области за 2019 год и отчет об исполнении бюджета Территориального фонда ОМС Московской области за 2019 год. Согласно закону, для рассмотрения этих документов в Подмосковье должны пройти публичные слушания.

«Предлагаемая к установлению мера позволит обеспечить открытость бюджетного процесса в случае сохранения ограничений на проведение публичных мероприятий, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19», - заключил Крымов.