РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 мая. В подмосковном Домодедове за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся составляет 889 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Подмосковье.

В регионе за сутки выявили 774 случая заболевания.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 889 (+25)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 36 730 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 380 заболевших, выздоровели и выписались из больниц 6 843 человека.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дома без веской причины. В общественных местах необходимо надевать маски. В Подмосковье работает горячая линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.