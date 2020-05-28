РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 1 890 человек в округе, сообщает Мособлштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 774 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 1 890», - говорится в сообщении.

По состоянию на 27 мая, в горокруге насчитывалось 1 846 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Московской области зафиксировано 36 730 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 380 заболевших, выздоровели и выписались 6 843 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

Хотим узнать ваше мнение Как вы относитесь к пандемии коронавируса? 31% Это реальная опасность для всего человечества 31% Коронавирус - выдумка заинтересованных лиц 31% Вирус есть, но его опасность преувеличена 31% Это биологическое оружие для сокращения населения Земли Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.