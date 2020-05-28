РИАМО - 28 мая. Ветеринарные врачи продезинфицировали более 20 фермерских хозяйств Подмосковья общей площадью свыше 2 тысячи квадратных метров с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Фермерские хозяйства региона работают непрерывно с соблюдением всех мер и норм санитарной безопасности. Плюс к этому, специалисты ветеринарной службы систематически проводят дезинфекцию территории, помещений, транспорта, инвентаря и других предметов в хозяйствах», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что с начала года эта услуга была оказана 21 крестьянско-фермерскому хозяйству общей площадью более 2 тысячи квадратных метров. Ветеринарные врачи после обработки хозяйств проводят бактериологический контроль качества дезинфекции в лабораториях.

По словам Разина, дезинфекция играет важную роль в комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий, которые направлены на обеспечение эпизоотического благополучия сельскохозяйственных объектов. Своевременное проведение обработки позволяет предотвратить возникновение заболеваний, сохранить поголовье животных и птицы, получить безопасное, качественное сырье и производимую продукцию.

Также параллельно проводится информирование глав предприятий, занятых разведением и содержанием сельскохозяйственных животных, об обязательном следовании рекомендациям Минсельхоза по обеспечению бесперебойной работы предприятий АПК в условиях угрозы распространения коронавируса и следовании строгим правилам содержания животных.

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28 МАЯ

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