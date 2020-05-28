РИАМО - 28 мая. Жители Москвы, которые проживают не по адресу регистрации, могут совершать прогулки в соответствии с графиком, составленным для дома, где они прописаны, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Если вы прописаны в одном районе Москвы, а проживаете в другом, то, соответственно, на сайте вы сможете ознакомиться с тем графиком, когда могут гулять жители из вашего дома (по адресу прописки – ред.). Вы по этому графику можете спокойно гулять», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Прогулочный режим вводится в мегаполисе в порядке эксперимента на две недели, с 1 по 14 июня. Также по 14 июля в городе продлили режим самоизоляции для жителей.

Кроме того, в столице нужно носить маску при прогулках, перчатки надевать не обязательно. Но в общественных местах и на транспорте необходимо быть в средствах индивидуальной защиты.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

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