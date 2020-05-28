РИАМО - 28 мая. Депутаты Мособлдумы в окончательном чтении приняли закон, предусматривающий ужесточение требований к точкам продажи алкоголя в многоквартирных домах региона, чтобы залы для посетителей были не меньше 50 квадратных метров, передает корреспондент РИАМО.

В конце апреля был принят федеральный закон, согласно которому площадь зала для посетителей в пивных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях должна быть не менее 20 квадратных метров. При этом регионы вправе изменять эти требования и даже запретить розничную продажу алкогольной продукции в таких помещениях. 14 мая Мособлдума поддержала региональный закон.

«Предлагается установить, что розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в объектах общей площадью не менее 50 квадратных метров», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Он отметил, что это особенно актуально в условиях коронавирусной инфекции.

Проект закона Московской области «О внесении изменения в закон Московской области «О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области» в третьем чтении поддержали большинство депутатов.