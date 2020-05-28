РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. Строительство пристройки к школе №8 на 600 мест в микрорайоне Кучино Балашихи продолжили с соблюдением норм безопасности, введенных губернатором Московской области Андреем Воробьевым для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

27 мая в ходе выездного совещания председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым проверили ход строительства пристройки к школе. На объекте по поручению губернатора региона Андрея Воробьева возобновили строительные работы с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

«Важно, чтобы в рамках запланированных национальных проектов все задачи были реализованы. Сегодня мы посмотрели, как организованы работы на объекте, где ведется строительство пристройки к школе №8 и как здесь соблюдаются необходимые нормы безопасности. На стройплощадке присутствует врач и применяются все меры для безопасной работы сотрудников», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что те планы, которые они взяли на себя с точки зрения финансирования, они сохранят, и несмотря на ситуацию, с которой им пришлось столкнуться – финансирование будет осуществлено в полном объеме.

В настоящее время на объекте задействовано более 500 человек и две единицы техники. Здесь ведутся монолитные работы на втором этаже, а также устройство кирпичной кладки и перегородок на первом этаже. Из-за временной приостановки строительства, связанной с неблагоприятной эпидемситуацией на территории региона, сдача объекта в эксплуатацию запланирована на октябрь.

Строительство здания пристройки к школе №8 началось в 2019 году. Здесь расположится актовый зал, столовая, медицинский блок, многофункциональный спортивный зал и библиотечно-информационный центр.