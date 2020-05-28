РИАМО - 28 мая. Фирма BM Group «Фабрика инноваций» планирует построить новый завод по производству интерактивного оборудования для профилактики коронавируса в индустриальном парке «Лыткарино», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей, на новом предприятии планируется создать порядка 350 новых рабочих мест. Всего на заводе будет трудоустроено 500 человек. Запустить первую очередь планируют в 2021 году», – сказал зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов.

На данном этапе компания выпускает бесконтактные вендинговые аппараты по продаже антисептиков и средств индивидуальной защиты, санитайзеры и другое оборудование, востребованное в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время часть произведенного оборудования будет поставлена в Лыткаринскую больницу.

«Предприятие отреагировало на ситуацию с коронавирусом и запустило производство оборудования для предотвращения распространения эпидемий», – отметил замгендиректора корпорации развития Московской области Александр Федоров.

Предприятие в настоящее время работает на арендованных площадях, но в связи с ростом объемов производства было принято решение о строительстве нового завода.

Ранее в Мининвесте Московской области было принято решение об оказании грантовой федеральной поддержки подмосковным инновационным предприятиям.

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28 МАЯ

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