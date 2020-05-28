РИАМО - 28 мая. В Подмосковье разрешили транспортным перевозчикам не обновлять автобусы и маршрутки старше семи и пяти лет в 2020 году, передает корреспондент РИАМО.

Соответствующий законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов Московской областной думы.

«Проектом закона предлагается приостановить до 1 января 2021 года действие абзацев второго и третьего части 1 статьи 14 закона Московской области № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», устанавливающих требования к возрасту транспортных средств», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, представляя законопроект на заседании в Мособлдуме.

Она отметила, что на сегодня выпускаемые на маршруты автобусы и маршрутки не должны быть старше семи и пяти лет соответственно.