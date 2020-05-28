РИАМО - 28 мая. Ежегодный отчет губернатора Подмосковья о развитии региона перед депутатами Московской областной думы перенесли на 1 октября, соответствующий законопроект приняла Мособлдума в четверг, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона подготовлен с целью изменения срока представления губернатором Московской области в Московскую областную думу ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Московской области с 1 июня года, следующего за отчетным, на 1 октября», - сказала министр экономики и финансов региона Наталья Масленкина, представляя законопроект.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, необходимость изменения срока представления отчета обусловлена отсутствием до настоящего времени официальной статистической информации.

Сразу в трех чтениях законопроект поддержали большинство депутатов.