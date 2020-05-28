РИАМО - 28 мая. Министерство образования Подмосковья наделили полномочиями по согласованию руководителей сферы образования в городских округах, соответствующий законопроект сразу в трех чтениях приняла Мособлдума в четверг, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести изменение в статью 11 Закона Московской области №94/2013-ОЗ «Об образовании», дополнив полномочия исполнительных органов государственной власти Московской области в сфере образования полномочием по согласованию назначения руководителей структурных подразделений администраций городских округов Московской области, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгига, представляя законопроект.

Она отметила, что речь идет о начальниках направления образования в муниципалитетах.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.