РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. Благоустройство прилегающей территории у Малого Саввинского пруда в Балашихе планируют завершить до конца лета текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

27 мая в ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров вместе с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым осмотрел благоустраиваемую территорию и пообщался с руководством подрядной организации.

«Пруд Малая Саввинка – там работы выполнены за счет подрядчика. Есть определенные замечания с нашей стороны. В частности, по прилегающей территории. Я думаю, что за лето застройщик полностью приведет все в порядок. На сегодняшний день выполнено основное благоустройство, но еще необходимо довести до ума», - сказал Юров.

Он добавил, что работы проводились на площади около 7 гектаров. Ранее это была заброшенная территория, она примыкает к новой застройке.

По словам Брынцалова, то, что было на данной территории раньше, и то, что есть сегодня – большая разница.

В рамках благоустройства у Малого Саввинского пруда проложены пешеходные и беговые дорожки, высажены аллеи, обустроена набережная, построены детские и спортивные площадки, установлены скамейки, выполнено озеленение.

«Нужно сделать так, чтобы это была полностью сформированная территория для отдыха», - подчеркнул Брынцалов.