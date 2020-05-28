РИАМО – 28 мая. Российская система качества во время повторной проверки сметаны нескольких торговых марок обнаружила в ней следы антибиотиков, дрожжи и растительные жиры, эксперты не нашли нарушений в товарах «Пестравка», «36 копеек» и «Вологодское лето», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Была проверена сметала 20% жирности семи торговых марок — «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «Благода», «36 копеек», «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Вологодское лето». Специалисты обнулили рейтинг сметаны «Благода» за растительные жиры, дрожжи и антибиотики», – говорится в сообщении.

Сметана «Домик в деревне» упала в рейтинге по сравнению с предыдущим исследованием из-за антибиотика хлортетрациклин в следовых количествах. Специалисты не обнаружили нарушений в товарах «Пестравка», «Вологодское лето» и «36 копеек».

С подробным исследованием можно ознакомиться на сайте Роскачества.

Ранее Роскачество проанализировало 50 популярнейших марок сметаны 20% жирности и поделилось итогами исследования. 42 бренда из 50 были признаны безопасными и отвечающими всем нормам и стандартам, 36 из них признали товаром повышенного качества.