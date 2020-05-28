РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Для жителей Люберец в четверг состоится видео мастер-класс по изобразительному искусству, его проводят сотрудники Красковского культурного центра, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В четверг (28 мая - ред.) Красковский культурный центр приглашает жителей Люберец на онлайн-мероприятия: в 12:00 состоится видео мастер-класс по изобразительному искусству «Морской пейзаж», в 15:00 инфоминутка о культуре России», - говорится в сообщении.

В 19:00 пройдет поэтический флешмоб.