РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. Порядка 500 жителей Балашихи уже проголосовали за благоустройство пруда рядом с родильным домом в микрорайоне Саввино на портале «Добродел», на данной территории планируется создание зоны отдыха, устройство дорожек, пирса, освещения и малых архитектурных форм, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

27 мая в ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров вместе с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым осмотрел территорию около Саввинского пруда, пообщался с разработчиками проекта благоустройства.

«У нас 2 масштабных проекта были представлены инициативными жителями, предпринимателями Балашихи. Один из них – это благоустройство территории Саввинского пруда – рядом с роддомом. Интересный проект. Около 500 жителей уже проголосовали за него. После того, как будут подведены итоги, проекты, которые получат призовые места, получат финансирование», - сказал Юров.

Он добавил, что со стороны администрации округа они планируют, если потребуется, дополнительно профинансировать проекты, чтобы, обсудив с жителями микрорайона, выполнить необходимое благоустройство.

Голосование за проекты будет проходить до 31 мая. На территории у Саввинского пруда планируется создание зоны отдыха, устройство дорожек, пирса, освещения и малых архитектурных форм. Брынцалов выразил надежду, что данный проект наберет достаточное количество голосов и его реализация будет запущена по механизму инициативного бюджетирования.

«То есть большую часть расходов на себя возьмут региональные и муниципальные власти (7,2 миллионов рублей и 2,6 миллионов рублей – ред.). Финансирование за счет средств жителей составит 100 тысяч рублей», – подчеркнул Брынцалов.

В 2020 году в Подмосковье введена новая форма взаимодействия с жителями – инициативное участие в благоустройстве территорий. Жители сами предлагают проекты. По ним проводится открытое голосование на портале «Добродел». Победителям выделяются средства на реализацию.