РИАМО - 28 мая. Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды будут участвовать 12 проектов от Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Конкурс создан для поддержки проектов по созданию привлекательных, комфортных городских пространств в малых городах и исторических поселениях.

«В настоящий момент 12 заявок от Московской области были отобраны региональной межведомственной комиссией для подачи в федеральную конкурсную комиссию», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Поступающие от регионов заявки на участие проходят многоступенчатый отбор. Сначала профильные специалисты проводят техническую экспертизу заявок. Затем по итогам отбора межведомственной рабочей группой формируется квалификационный отчет и уже после этого федеральная комиссия принимает окончательное решение и оглашает победителей конкурса.

Одним из нововведений конкурса в 2020 году стало определение количества победителей в каждой категории пропорционально поданным заявкам, при этом в категории «исторические поселения» теперь ежегодно определяется не менее десяти призеров.

Кроме того, в соревновании не могут принять участие те муниципалитеты, где есть нереализованные объекты-победители прошлых лет или незавершенные объекты по программе формирования комфортной городской среды.

Два года подряд Московская область становится лидером по количеству выигравших проектов среди других регионов: в феврале этого года пять Подмосковных проектов стали победителями конкурса Минстроя России. В прошлом году победило пять заявок от региона. В 2018 году четыре подмосковных проекта выиграло в конкурсе, все они на сегодняшний день уже реализованы.