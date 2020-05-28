РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Активисты микрорайона Климовск в Подольске собрали 8 мешков мусора в ходе субботника в лесу у реки Рожай, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях неравнодушные климовчане в течение двух часов собирали мусор в лесу вблизи реки Рожай. К сожалению, каждый год растут новые горы мусора в лесу. Практически не осталось мест, не тронутых «чистоплотными» отдыхающими. 27 мая в мини-субботнике ребята собрали 8 мешков мусора в Сосновке», - говорится в сообщении.

Территориальное управление в микрорайоне Климовск выражает благодарность активистам, организовавшим и принявшим участие в субботнике.