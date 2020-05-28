РИАМО - 28 мая. В Московской области запустили новую систему индексации соблюдения санитарного режима на стройплощадках, информацию об индексе Covid-безопасности стройплощадок уже доступна в «Яндекс.Картах», сообщается на сайте Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

«Мы проделали большой объем технической работы для внедрения этого современного вспомогательного инструмента. Кроме того, инспекторы проверили каждый строящийся объект Московской области на предмет соблюдения санитарных требований в целях формирования стартовых значений индекса, и сегодня мы запускаем наш проект в публичный доступ», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Ознакомиться с индексом Covid-безопасности муниципалитетов можно перейдя по ссылке.

Ранее сотрудники Главгосстройнадзора проинспектировали все стройплощадки и внесли первичные данные в электронный чек-лист.

В Подмосковье застройщики обязаны соблюдать стандарт организации строительных работ в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Стандарт предусматривает обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты, организация утреннего температурного фильтра, доставку рабочих на объект, питание, еженедельное тестирование на коронавирус минимум 10% сотрудников.

На основе данных чек-листов каждому строящемуся объекту рассчитали индекс Covid-безопасности. Также сформирован средний индекс Covid-безопасности строек на территории муниципалитетов по шкале от нуля до пяти баллов. Чем выше показатель, тем лучше обеспечена санитарная безопасность.

В «Яндекс.Картах» на локации муниципалитета отображается отметка зеленого, желтого или красного цвета с указанием среднего индекса строек.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.