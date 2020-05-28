РИАМО - 28 мая. В Москве на всех конечных станциях маршрутов автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев начали проводить дополнительную обработку салонов для безопасности пассажиров и водителей, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня мобильные бригады дезинфекторов обслуживают 178 конечных станций – всего задействовано около 300 человек. Они работают в то время, пока водители отдыхают между рейсами и обеденное время – корректировать график движения наземного городского транспорта не нужно», – отметил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Он добавил, что обработку дезинфицирующими средствами на конечных станциях каждый автобус, электробус, троллейбус или трамвай будет проходить четыре – шесть раз в день.

В столице продолжается дезинфекция пассажирского транспорта при каждом возвращении в парк или депо. Все поверхности, к которым прикасаются пассажиры, обрабатывают специальным раствором — дезифицируются поручни, валидаторы, сиденья, стекла. Сотрудники используют обеззараживающие средства, которые рекомендовал Роспотребнадзор, они безопасны для пассажиров.

Оплата проезда в наземном городском транспорте производится только с помощью карт «Тройка» и социальных карт – их необходимо привязать к действующему пропуску. Проезд по билетам на разовые поездки и банковским картам временно недоступен.

В столице продолжает действовать режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.