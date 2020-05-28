РИАМО - 28 мая. В Подмосковье гостиничным проектам компенсируют процентную ставку в размере, не превышающем ключевую ставку Центробанка РФ, новая мера поддержки доступна для инвестиционных проектов по созданию или реконструкции гостиничных комплексов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За счет бюджета Московской области будет компенсирована процентная ставка в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ. Данная мера поддержки предусмотрена для гостиничных проектов, реализация которых начата не ранее 2018 года», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Компенсация предоставляется по итогам конкурсного отбора, участвовать в котором смогут проекты строительства или реконструкции гостиничных комплексов с объемом инвестиций не менее 500 миллионов рублей и плановой величиной номерного фонда – не менее 50 номеров.

Конкурсный отбор объявят в июне. Подробнее об участии в конкурсной процедуре по получению компенсации можно узнать по телефону: 0150 либо по электронной почте: 0150@mosreg.ru.

Ранее в Подмосковье в качестве поддержки экономики в условиях кризиса власти региона планировали выделить в общей сложности 24,5 миллиарда рублей.