РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В микрорайоне Дубровицы Подольска убрали несанкционированную свалку на землях сельскохозяйственного назначения вблизи региональной дороги «Дубровицы - Луковня – Студенцы», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«На территории микрорайона Дубровицы продолжается работа по ликвидации стихийных навалов мусора. Очередную уборку провели на землях сельскохозяйственного назначения вблизи региональной дороги «Дубровицы - Луковня – Студенцы». Выражаю благодарность администрации ФГБНУ ФНЦ ВИЖа имени Льва Эрнста, оперативно отреагировавшей на требование территориального отдела «Дубровицкий» об очистке закрепленной за ними территории», - сказал Боярко.

Одновременно в микрорайоне ограничили въезд транспорта на поля для предотвращения образования новых свалок мусора. Работы по уборке навалов продолжат. На очереди территория вблизи деревень Булатово, Кутьино и поселка санатория «Родина».