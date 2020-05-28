РИАМО - 28 мая. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» провел опрос и выяснил, что 23% россиян считают пандемию выдумкой заинтересованных лиц, сообщает РБК.

«Наибольшее количество скептиков и противников ограничений в Южном федеральном округе», - отмечается в материале.

В исследовании поучаствовало более 30 тысяч человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.

По мнению 32,8% россиян, угроза пандемии преувеличена. В том, что эпидемии не существует, уверены 23,2% опрошенных, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена.

Согласно сведениям на конец мая, 25,6% опрошенных уверены, что пик эпидемии еще не пройден, 16,3% считают, что распространение коронавируса пойдет на спад, а пик уже пройден.

Эксперты выяснили, что из тех, кто уверен, что пандемия — это выдумка, 43% навещают родственников, а 54% ходят на прогулки.

Также 74,22% скептиков уверены, что режим самоизоляции – это неоправданная мера.

В то же время 18% опрошенных, которые верят в существование эпидемии, навещают родственников, а 12% видятся с друзьями.

Также увеличилось число тех, у кого среди знакомых есть заболевшие коронавирусом, показатель увеличился с 4,9% на 20 апреля до 16,6% на 26 мая.

С конца апреля в три раза выросло число людей, которые выходят на прогулку, — с 12,3 до 38,7%. Также 46,2% опрошенных уже ходили на работу во время самоизоляции.

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Хотим узнать ваше мнение Как вы относитесь к пандемии коронавируса? 31% Это реальная опасность для всего человечества 31% Коронавирус - выдумка заинтересованных лиц 31% Вирус есть, но его опасность преувеличена 31% Это биологическое оружие для сокращения населения Земли Результаты

Текстовая трансляция

28 МАЯ

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

Хотим узнать ваше мнение Как вы относитесь к пандемии коронавируса? 31% Это реальная опасность для всего человечества 31% Коронавирус - выдумка заинтересованных лиц 31% Вирус есть, но его опасность преувеличена 31% Это биологическое оружие для сокращения населения Земли Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.