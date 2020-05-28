РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. Сотрудникам «Мособлпожспаса» потребовалось 10 часов, чтобы при помощи спецтехники извлечь тело пенсионера, погибшего при строительстве колодца в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, сообщается на странице балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

26 мая в 14:33 на пункт диспетчерской связи 201 пожарно-спасательной части ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил звонок о том, что в шахте колодца песком засыпало мужчину, требуется помощь спасателей. На помощь выехала дежурная смена спасателей под руководством старшего смены Владимира Голышева. На месте выяснилось, что 67-летний хозяин дома с рабочим производили копку колодца.

«В земле находилось 7 колодезных колец. Мужчина спустился вниз, на уровень 7 кольца и стал подкапывать грунт для того, чтобы кольца опустились вниз. При этом произошло смещение 6 и 7 колец относительно остальных пяти колец, в шахту очень быстро стал поступать влажный песок, мужчина попытался выбраться по лестнице, но был засыпан очень быстро поступавшим в шахту колодца песком», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели попытались самостоятельно откапывать мужчину. После того, как был извлечен песок до уровня пострадавшего спасатели убедились, что мужчина не подает признаков жизни, крепко зажат сместившимися кольцами и лестницей и извлечь его самостоятельно они не могут. При этом в шахту постоянно поступал песок из зазоров между сместившимися колодезными кольцами.

«Через диспетчера ПСЧ-201 была запрошена спецтехника. На место прибыли экскаваторы МБУ «Благоустройство» и Балашихинского водоканала, при помощи которых был разрыт котлован вокруг колодезных колец, поочередно на поверхность извлечены 5 верхних колец. После этого спасатели получили доступ к телу пострадавшего и в 00:43 27 мая извлекли его из колодца», - заключается в материале.