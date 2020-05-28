РИАМО - 28 мая. В столице среди новых случаев коронавируса почти половину составляют люди в возрасте до 45 лет, еще около 35% - от 46 до 65 лет, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В городе за сутки выявлено 2054 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

«41% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

Все новые пациенты и те, кто с ними контактировал, уже находятся под наблюдением врачей.

С начала пандемии в мегаполисе было подтверждено 173 497 случаев коронавируса.

В середине мая в городе запущено исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Тесты сдали свыше 50 тысяч москвичей. Данное исследование уже показало, что иммунитет к Covid-19 формируется у 12,5% жителей столицы.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

Хотим узнать ваше мнение Как вы относитесь к пандемии коронавируса? 31% Это реальная опасность для всего человечества 31% Коронавирус - выдумка заинтересованных лиц 31% Вирус есть, но его опасность преувеличена 31% Это биологическое оружие для сокращения населения Земли Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.