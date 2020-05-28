РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мая. Молодежный центр СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» городского округа Мытищи в четверг проведет творческие мастер-классы онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Ждем всех на мастер-классах online. В четверг (28 мая - ред.) в 13:00 в рамках творческой мастерской «Волшебный крючок» состоится мастер-класс «Вяжем ретро-сумку», а в 13:30 пройдет мастер-класс «Ветка рябины. Наляпка элементов» творческой мастерской «Русские узоры», - говорится в сообщении.

Занятия можно посетить на страницах молодежного центра структурного подразделения «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» в соцсетях.