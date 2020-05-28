РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. Два человека погибли и один получил ранения в результате ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в подмосковном Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 4:40 на автодороге Ильинское-Усово легковой автомобиль KIA въехал в стоящую фуру Scania. В результате ДТП два человека погибли, один получил травмы и был госпитализирован», - сказал сотрудник ведомства.

Все пострадавшие находились в легковом автомобиле.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются», - заключил представитель пресс-службы.