РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 мая. Министерство экологии Московской области потребовало устранить источник загрязнения реки Городянки в Домодедове, сообщается на официальном сайте ведомства.

Инспекторы эконадзора проверили информацию о загрязнении реки, которая поступила от жителей Домодедова. В ходе проверки подтвердилось, что в районе улицы Промышленной в акваторию реки Городянки, притока Пахры выведены две трубы неизвестного происхождения, через которые в реку сливаются сточные воды. Вода в точке сброса мутная, пенится, имеет характерный запах неочищенных стоков.

«Выяснить, откуда под землей проложены трубы, не удалось. Поскольку они проходят через земли неразграниченной государственной собственности, администрации городского округа направлено представление с требованием устранить источник загрязнения реки Городянки», - говорится в сообщении.

В марте инспекторы эконадзора выявили две трубы в микрорайоне Центральный, через которые в реку Городянку сбрасывались неочищенные сточные воды. Тогда администрации Домодедова также было выдано представление с требованием устранить источник загрязнения.

«Исполнение требований находится на контроле Минэкологии», - заключается в сообщении.