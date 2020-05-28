РИАМО – 28 мая. В России за первые месяцы этого года более чем на треть возросло количество инцидентов, связанных с утечкой данных, немалая доля краж связана с пандемией и пациентами c Covid-19, пишет в четверг газета «Известия».

Эти данные, как правило, распространяют в соцсетях и мессенджерах, в том числе сотрудники медицинских учреждений. Заболевшие при этом могут подвергаться травле.

«Если в мире за первые четыре месяца 2020-го количество утечек персональных данных сократилось на 1% год к году, то в России — выросло на 38%. За январь-апрель в целом утекло 6,37 миллиарда записей, что на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В России за это время было скомпрометировано 47 миллионов записей, что на 34% больше, чем за январь–апрель прошлого года», - пишет издание.

80% случаев утечки информации происходит по инициативе сотрудников компаний. В прошлом году доля умышленных утечек была почти в два раза меньше – 44%.

Треть украденной информации – это паспортные данные. Кроме того, аферисты похищают номера телефонов, иногда с детализацией разговоров, на них приходится 32,5% всех случаев.

Специалисты отмечают, что активизировались внутренние нарушители и случаи нелегального использования персональной информации.

Аферистам достаточно паспортных данных для того, чтобы провести успешную атаку с использованием социальной инженерии.

При этом телефонные номера и паспортные данные, особенно отсканированные копии документов, очень востребованы в дарквебе. Отсканированный паспорт на теневом рынке киберуслуг может стоить от 2 долларов.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.