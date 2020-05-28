РИАМО - 28 мая. За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 2054 новых случая коронавирусной инфекции, за все время пандемии Covid-19 в Москве выявили 173 497 случаев инфицирования, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В Москве медики вылечили от коронавирусной инфекции уже 71 251 пациента. Жертвами пандемии в столице стали 2254 человека.

Всего по России за минувшие сутки выявили 8371 новый случай заражения коронавирусом. Скончалось 174 пациента, вылечились 8785 человек.

На сегодня в России зафиксирован 379 051 случай инфицирования коронавирусом. За время пандемии выздоровели 150 993 человека, скончались 4142 пациента.

Режим самоизоляции для жителей Москвы продлили до 14 июня.

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28 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.