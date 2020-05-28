РИАМО - 28 мая. В Подмосковье за минувшие сутки выявили 774 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число случаев Covid-19 в регионе достигло 36 730, сообщает областной оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего в Московской области зафиксировано 36 730 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 380 заболевших. Выздоровели и выписались 6843 человека», - говорится в сообщении.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции граждан. Также действует масочный режим — граждане обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.