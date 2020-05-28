РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мая. Средняя общеобразовательная школа №25 городского округа Мытищи вошла в топ-500 образовательных организаций страны, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Школа №25 стала лауреатом всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2020» в номинации «Образовательная организация – территория воспитания Гражданина и Патриота России – 2020» - тема «Блокада глазами современников», - говорится в сообщении.

Конкурс проходил в рамках II Всероссийского педагогического съезда «Моя страна» и направлен на разработку и внедрение эффективных методик и технологий организации воспитательного и образовательного процесса.