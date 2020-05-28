РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. Тридцать четыре пациента с коронавирусной инфекцией госпитализировали в подмосковном Красногорске за сутки, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«Статистика по заболеваемости COVID-19 в Красногорске на 27 мая: 1 846 подтвержденных диагнозов (+49), 1127 (+34) госпитализировано, 478 (+41) человек выздоровели и выписаны из стационаров, 595 (+2) человек выздоровели на дому», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, она добавила, что 41 пациент скончался, из них один – за последние сутки.

«Берегите себя и близких и будем здоровы», - заключила Хаймурзина.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.