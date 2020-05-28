РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Огнеборцы Подольска ликвидировали возгорание в бане одного из СНТ округа, в результате возгорания никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 27 мая в 21:56 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Вишневая, СНТ «Искра». В 23:08 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.