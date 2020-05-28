РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. АО «Водоканал» подмосковного Красногорска возобновит прием населения по вопросам начислений и перерасчетов с 1 июня, сообщается на официальном сайте ресурсоснабжающей организации.

«С 1 июня АО «Водоканал» возобновляет прием населения по вопросам начислений и перерасчетов. Ввиду сохранения действующих ограничений прием будет проходить строго по предварительной записи в приемные дни: понедельник и четверг с 8:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

Записаться можно по многоканальному телефону: 8(495)563-05-92.